Йоханнес Клэбо: «Фора в 15 секунд до Устюгова – это не очень много. Гонка будет завтра в любом случае»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал победу в спринте на шестом этапе «Тур де Ски». «Я не хотел выходить первым со спуска, и третья позиция на самом деле была совершенно идеальной.