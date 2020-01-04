Тренер «Вашингтона»: «Хочу держать Самсонова в тонусе, он заслужил игровую практику»

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден не скупился на похвалы в адрес российского голкипера команды Ильи Самсонова после матча с «Каролиной» (4:3). В матче, который «Вашингтон» выиграл со счетом 4:3, Самсонов отразил 38 бросков из 41, который соперники нанесли по его воротам.