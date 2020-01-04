Данис Зарипов: «В начале все было кувырком»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ призвал не проводить сравнения между Алексеем Морозовым и Артемом Галимовым.