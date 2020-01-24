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Если подсчитать, предположение о том, что Ови побьет рекорд Гретцки, не кажется таким уж сумасшедшим

На первый взгляд предположение о том, что Александр Овечкин может побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки, кажется сумасшествием. Но если подсчитать… оно уже перестает являться таким.

Дмитрий Васильев: На чемпионате мира женской сборной поможет только чудо. Но я в него не верю

В Поклюке завершилась женская индивидуальная гонка. Победительницей гонки стала Дэниз Херманн, второй пришла Ханна Эберг, третьей финишировала Анаис Бескон. Результаты россиянок, как обычно, не радуют.
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Гауфф: «Два года назад проиграла в первом круге юниорского Australian Open, сейчас обыграла Осаку»

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась эмоциями от выхода в четвертый круг Australian Open. В третьем круге она победила действующую чемпионку японку Наоми Осаку (6:3, 6:4).
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