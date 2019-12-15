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Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

Футбольный матч 20-го тура Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) между "Альбасете" и "Райо Вальекано", остановленный из-за оскорблений фанатами украинского нападающего Романа Зозули, не будет возобновлен, сообщается на официальном сайте турнира.
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Команда Тутберидзе дала жесткий ответ Тарасовой и Плющенко

Тренерский штаб Этери Тутберидзе высказался по поводу решения олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру, а также дал жесткий ответ на слова Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко.
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