НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемХусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо»В ФВАР прокомментировали падение гимнастки с 8-метровой высоты в РигеДэвис/Смолкин и Худайбердиева/Филатов покажут ритм-танец в юниорском финале Гран-приДевушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. ВидеоТимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком БрубейкеромХусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо»Матч носил договорной характер, поэтому действия судьи могли пойти не по сценарию.рекламаВидео: Фанаты «Зенита» ушли с середины матча, в котором выигрывала их командаБолельщики петербургского футбольного клуба массово покинули трибуны на 44-й минуте матча, когда счет был 2:0.Семин подал в отставку? Рабинер объясняет, почему этого не было и не должно бытьОбозреватель «СЭ» — о слухе, который не соответствует действительности. Надеюсь, Юрий Семин ни в какую отставку не уйдет. Неудачные периоды бывают у любого тренера и любой команды.«Спартак» не планирует обновлять состав команды в зимнее трансферное окноГенеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что во время зимнего трансферного окна не будет больших обновлений в составе команды.Первые среди лучших: российские фигуристы захватили лидерство в финале Гран-при в ТуринеВ короткой программе лучший результат показала Алена Косторная - у нее рекордные в истории оценки. Выступление россиянки оценили в 85,45 балла.Джошуа за бой с Руисом получит самый крупный в карьере гонорарСтали известны гонорары мексиканца Энди Руиса и британца Энтони Джошуа, которые побьются за несколько титулов в супертяжелом весе.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов2 : 0ОренбургИдёт 2-й таймЧемпионат РоссииКраснодар— : —ЦСКАНачало в 08:30Чемпионат РоссииАхмат— : —УфаНачало в 11:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —ЛиверпульНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ИспанииРеал0 : 0ЭспаньолИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииГранада— : —АлавесНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)— : —БаварияНачало в 09:30Еще 5Весь футболрекламаНавальный — о Слуцком: «Думал, тренеры — озверевшие чуваки. А этот интеллигентный и интересный»Глава Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционный политик Алексей Навальный признался, что ему понравилось интервью с футбольным тренером Леонидом Слуцким, вышедшее на ютуб-канале «Всему Головин».НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир В Норвегии стартует этап Кубка мира по лыжным гонкамЗавтра, 8 декабря, Первый канал откроет лыжный сезон трансляцией мужской эстафеты с этапа Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Трасса там – одна из сложнейших.реклама