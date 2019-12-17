Салах забил 83-й и 84-й голы за «Ливерпуль», обогнав Суареса

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в матче с «Уотфордом» (2:0) в рамках 17-го тура АПЛ. Для 27-летнего египтянина этот гол стал 83-м за клуб во всех турнирах в 126 матчах.