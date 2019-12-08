НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемКиевское «Динамо» дома проиграло «Заре»Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-приПоединок Поветкина и Хантера завершился ничьей«Александр Усик? Нет проблем». Джошуа прокомментировал возможность боя с украинцем в 2020-мПредполагаемые санкции к России со стороны ВАДА являются чрезмернымиКиевское «Динамо» дома проиграло «Заре»«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич. У гостей забивали Богдан Михайличенко и Дмитрий Хомченовский.рекламаФК «Ростов» разгромил «Спартак»Встреча закончилась со счетом 1:4 в пользу желто-синих. «Ростов» на выезде разгромил «Спартак». Встреча желто-синих с московским клубом закончилась со счетом 1:4. Матч состоялся на «Открытие-Арена».Россия наладила командную работу: Устюгов и Мельниченко тактически порвали норвежцев в эстафетеКто еще скажет, что у русских нет командной тактики?Федотов стал главным тренером «Сочи»Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.Российские фигуристки заняли весь пьедестал на финале Гран-при в ТуринеАлена Косторная установила мировой рекорд, побив свой и россиянки Александры Трусовой. Российские фигуристки заняли весь пьедестал на финале Гран-при в Турине. Об этом пишут "РИА Новости".Войнов завалил Глухова в драке, фанат спал на матче. Фото «Авангард» — «Ак Барс»8 декабря в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Авангард» одержал победу над «Ак Барсом».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииКрылья Советов2 : 3УралЗавершёнЧемпионат РоссииСочи1 : 1РубинЗавершёнЧемпионат РоссииСпартак1 : 4РостовЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 4ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед2 : 1СаутгемптонЗавершёнЕще 2Чемпионат ИспанииЛеганес3 : 0СельтаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЭйбар0 : 1ХетафеЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииВердер0 : 0ПадерборнИдёт 2-й таймЕще 1Весь футболреклама«Спартак» — «Ростов» — 1:4, 8 декабря 2019 года, обзор матча РПЛ«Ростов» разгромил красно-белых в пух и прах. Так уж вышло, что футбол в этот день на «Открытие Арене» отошёл на второй план.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир