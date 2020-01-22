НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемФК «Ростов» заявил Павла Мамаева в РПЛГендиректор «Зенита» и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина сочинским клубомЮрий Ганус — о закрытии Московской лаборатории: «Это было предсказуемо»Россияне «всухую» обыграли США и стали победителями юношеской ОлимпиадыВЭБ начал поиск инвесторов для ПФК ЦСКАФК «Ростов» заявил Павла Мамаева в РПЛПолузащитник "Ростова" 31-летний Павел Мамаев официально внесен в заявку клуба на сезон-2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.рекламаБорис Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в „Сочи“. Что-то изменилось в последний момент»Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о ситуации с арендой форварда «Зенита» Александра Кокорина. «То, что Кокорин узнал об аренде в «Сочи» из СМИ – полная ерунда, он все знал заранее.Чемпионат Европы: Александра Трусова собрала тяжелую артиллерию20 января в Граце (Австрия) официально начался чемпионат Европы по фигурному катанию 2020. Но женщины-одиночницы, к которым приковано наибольшее внимание, стартуют только 24 января.Сборная России по хоккею обыграла США в финале юношеской олимпиадыСборная России впервые в истории победила в медальном зачете юношеских олимпийских игр. Третьи зимние соревнования сегодня официально завершаются в Лозанне.Тедеско: у «Спартака» нет такого форварда, как ДзюбаГлавный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признал, что у его команды нет большого форварда, из-за чего приходится искать другие решения для забивания голов. «На какую позицию нам нужно усиление?Горячкина победила! Но это еще не всё (видео)Александра Горячкина завершила победой сегодняшнюю, двенадцатую партию в борьбе за мировую шахматную корону.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ЛиверпульНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаМирандес— : —СельтаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаЭбро— : —ЛеганесНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаРайо Вальекано— : —БетисНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаКультураль Леонеса— : —АтлетикоНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаБадахос— : —ЭйбарНачало в 15:00Кубок Турции1/8 ФиналаEни Малатьяспор0 : 1СивасспорИдёт 1-й таймКубок Турции1/8 ФиналаДенизлиспор— : —ТрабзонспорНачало в 09:00Еще 1Весь футболрекламаГлава АСА: «Пьяный дебош Емельяненко - часть его тренировочного лагеря»Sport.ru / ММА. Глава промоушена АСА Майрбек Хасиев отреагировал на историю с задержанием российского бойца ММА Александра Емельяненко.НХЛ. Записи матчей02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир А. Нурмагомедов — о поединке Макгрегор — Серроне: это не бой, это – муляжАбдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о поединке экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с Дональдом Серроне.реклама