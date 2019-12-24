Коган: с удивлением прочитали, что Косторная не выступит на ЧР

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что в организации с удивлением ознакомились с информацией в СМИ о том, что фигуристка Алена Косторная не будет участвовать в чемпионате России в Красноярске.