«Она Загитова, чтобы в 17 лет уходить на пенсию?» В КВН посмеялись над решением фигуристки

Команда КВН «Так-то» в финале Высшей лиги пошутила о решении фигуристки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру. Один из участников команды вышел на сцену с собакой.