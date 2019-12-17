Тарасова – на вопрос о заявлении команды Тутберидзе: «Идите все к чертовой матери вместе взятые»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в резкой форме отказалась комментировать обращение тренерской команды Этери Тутберидзе в свой адрес.