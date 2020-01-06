Краневиттер, Дриусси, Шатов и Мак поедут на первый сбор «Зенита»

Футболисты петербургского "Зенита" Матиас Краневиттер, Себастьян Дриусси, Роберт Мак и Олег Шатов отправятся вместе с командой поедут на первый сбор. Об этом сообщает Bobsoccer.