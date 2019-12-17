Где окажется Ковальчук – им интересуются «Бостон», «Питтсбург» и «Калгари»

Как бы ни старались эксперты списать Илью со счетов, к нему по-прежнему есть интерес. Илья Ковальчук – неограниченно свободный агент, уже официально.