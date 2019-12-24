Роналду снял серебряную медаль на награждении Суперкубка Италии

«Ювентус» проиграл «Лацио» (1:3) в матче за Суперкубок Италии. Нападающий туринцев Криштиану Роналду получил на награждении серебряную медаль, но тут же снял ее с шеи.