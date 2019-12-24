Хоккейная сборная России потерпела поражение в стартовом поединке на МЧМ, впереди США и Канада

У сборной Чехии не самое выдающееся поколение хоккеистов 2000-го года рождения, и есть такое предположение, что эта команда вряд ли сможет претендовать на победу на этом молодежном чемпионате мира по хоккею.