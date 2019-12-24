Кейн побил рекорд Анри по голам в Boxing Day за один клуб

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн забил один гол в победной встрече 19-го тура АПЛ с "Брайтоном".Таким образом, в рамках Boxing Day 26-го декабря у него уже 8 мячей.