Январь — лучшее время для Овечкина. В этот месяц он набирает больше всего очков

В матче с «Нью-Джерси» Александр Овечкин оформил второй хет-трик в сезоне и довел счет голов в НХЛ до 689. 114 из этих шайб пришлись на самый удачный для российского супербомбардира месяц — январь.