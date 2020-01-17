НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемЯнг перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»Затаскать по судам международных чинуш: Канделаки о задачах нового МинспортаРуки-Базуки провел бой с бывшим заключеннымКонор Макгрегор против Дональда Серроне: онлайн UFC 246Горячкина выиграла у Цзюй Вэньцзюнь восьмую партию матча за шахматную коронуЯнг перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг перешел в «Интер». 34-летний англичанин подписал контракт до 30 июня 2020 года с опцией продления еще на сезон.рекламаЯнварь — лучшее время для Овечкина. В этот месяц он набирает больше всего очковВ матче с «Нью-Джерси» Александр Овечкин оформил второй хет-трик в сезоне и довел счет голов в НХЛ до 689. 114 из этих шайб пришлись на самый удачный для российского супербомбардира месяц — январь.Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России и запутала Кристина РезцовуАнна Сола все перепутала.Украинский футбольный клуб уволил игрока после поездки в РоссиюУкраинский футбольный клуб Первой лиги Украины «Агробизнес» разорвал контракт с форвардом Игорем Сикорским после его поездки в Санкт-Петербург.Дзюба и Кокорин попытались затроллить Слуцкого, но наткнулись на ответный жесткий юморГлавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в инстаграме пост с подборкой фотографий известных российских футболистов и людей, на них похожих.В составе «Зенита» появится футболист из КазахстанаЭто бывший игрок «Кайрата» из Алматы Бауыржан Исламхан. ФК "Зенит" ведёт переговоры о подписании контракта с 26-летним футболистом, бывшим атакующим защитником алматинского клуба "Кайрат".ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес0 : 3ХетафеЗавершёнЧемпионат ГерманииШальке-042 : 0Боруссия (Менхенгладбах)ЗавершёнЧемпионат ТурцииАнкарагюджю0 : 1КоньяспорЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаГранвиль0 : 3МарсельЗавершёнВесь футболрекламаЗаказчиком покушения на Ковачевича был экс-игрок «Реала», сообщает источникСтало известно, кто заказал покушение на бывшего нападающего туринского "Ювентуса" Дарко Ковачевича. Об этом сообщает Marca со ссылкой на сербское издание Telegraf.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир