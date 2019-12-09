Вице-президент WADA обвинила президента МОК из-за России

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Здесь – все наказания для России от ВАДАВице-президент WADA обвинила президента МОК из-за РоссииВице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) норвежка Линда Хеллеланд, которая по окончании года покинет организацию, рассказала о предстоящем заседании исполкома WADA, где будет решена судьба российского спорта.рекламаРоссийских футболистов обяжут выступать под нейтральным флагомГлава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор заявил, что Россия выступит на чемпионате мира по футболу в 2022 году под нейтральным флагом, если отберется туда.Юрий Ганус: Нам необходимо расследование. Больше так жить нельзяГенеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.Фуркад: Думаю, что Россия будет наказанаПятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад поделился ожиданиями от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства по России.Домашние матчи сборной РФ после ЧМ-2018 посетили более 340 тыс человекДомашние матчи сборной России по футболу в период с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года посетили 343 090 зрителей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.Игорь Акинфеев: «Нам желтые и красные дают без разбора. Не помню такого судейства, как в этом году»Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил недовольство судейством в РПЛ. «Если честно, я за свою карьеру видел многое, но такого судейства, как в этом году, припомнить не могу.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаОлимпийский чемпион из России поддержал санкции WADAЧетырехкратный чемпион Олимпийских игр (ОИ) по биатлону, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что согласен с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Российскую Федерацию от участия в международных соревнованиях на четыре года.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Федерация хоккея России выступила с официальным заявлением о решении ВАДА по РоссииФедерация хоккея России (ФХР) сделала официальное заявление по поводу решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских спортсменов.реклама«Пробил коньком трубу»: Плющенко чуть не покалечился на шоу в РумынииДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своим младшим сыном Александром сейчас колесит с ледовым шоу по всему миру.2:39Крянин: у нас появилось поколение лыжников, показывающих хороший уровеньЧлен президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал победу российских лыжников в эстафете 4x7,5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).Россия еще может поехать на Олимпиаду-2020 под своим флагомСборная России имеет шанс отправиться на Олимпиаду-2020 в Токио под своим флагом. Санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вступят в силу только после прохождения всех юридических процедур.