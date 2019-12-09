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Вице-президент WADA обвинила президента МОК из-за России

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) норвежка Линда Хеллеланд, которая по окончании года покинет организацию, рассказала о предстоящем заседании исполкома WADA, где будет решена судьба российского спорта.
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Юрий Ганус: Нам необходимо расследование. Больше так жить нельзя

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

Домашние матчи сборной РФ после ЧМ-2018 посетили более 340 тыс человек

Домашние матчи сборной России по футболу в период с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года посетили 343 090 зрителей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.

Игорь Акинфеев: «Нам желтые и красные дают без разбора. Не помню такого судейства, как в этом году»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил недовольство судейством в РПЛ. «Если честно, я за свою карьеру видел многое, но такого судейства, как в этом году, припомнить не могу.
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Олимпийский чемпион из России поддержал санкции WADA

Четырехкратный чемпион Олимпийских игр (ОИ) по биатлону, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что согласен с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Российскую Федерацию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

НХЛ. Записи матчей

Колорадо — Калгари
Яндекс.Эфир
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:10
Эдмонтон — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:58
Чикаго — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:20
Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:29:25
Флорида — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:45
Виннипег — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:41:21
Калгари — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:49
Даллас — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:05
Нэшвилл — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:21:45
Бостон — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:39:00
Каролина — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:40:05
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:38:50
Тампа-Бэй — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:00
Сент-Луис — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:05
Флорида — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:49:30
Ванкувер — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:30
Филадельфия — Оттава
Яндекс.Эфир
02:47:02
Анахайм — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:36:52
Эдмонтон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:46:20
Нью-Джерси — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:36:30
Питтсбург — Аризона
Яндекс.Эфир
02:32:12
Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:36
Калгари — Баффало
Яндекс.Эфир
02:47:19
Даллас — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:36:37
Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:39:11
Бостон — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:59
Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
Яндекс.Эфир
02:39:11
Филадельфия — Аризона
Яндекс.Эфир
02:53:42
Каролина — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:46:46
Монреаль — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:33:44
Тампа-Бэй — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:28
Лос-Анджелес — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:40:48
Эдмонтон — Оттава
Яндекс.Эфир
02:35:09
Питтсбург — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:38:36
Торонто — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:51:00
Ванкувер — Оттава
Яндекс.Эфир
02:46:19
Виннипег — Даллас
Яндекс.Эфир
02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:27:09
Филадельфия — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
Яндекс.Эфир
02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:34:32
Флорида — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:30:09
Коламбус — Аризона
Яндекс.Эфир
02:37:44
Бостон — Каролина
Яндекс.Эфир
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