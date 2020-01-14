Конор Макгрегор: «Я знаю, что побил Мэйвезера. Побью и в реванше»

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор заявил о желании провести реванш против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мэйвезера. «Я бы хотел провести реванш с Флойдом.