Газзаев: российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации

Заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи Госдумы России Валерий Газзаев ответил на вопрос, нет ли у него опасений, что возможное отстранение может внести раскол в российское спортивное сообщество, а многие атлеты ополчатся против национальных федераций и Олимпийского комитета России (ОКР).