Чемпионкой России по фигурному катанию стала Анна Щербакова

По сумме баллов в двух программах победительницей чемпионата России по фигурному катанию стала Анна Щербакова, сообщает «Интерфакс». Фигуристка завоёвывает этот титул второй год подряд.