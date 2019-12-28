Йоханнес Клэбо: «Сегодня я должен был побеждать, но даже так не потерял много секунд»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал выступление в масс-старте на 14 км на первом этапе «Тур де Ски», где стал вторым. Победил в гонке россиянин Сергей Устюгов.