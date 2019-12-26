Не «достали» Достала. Российская «молодежка» проиграла чехам на старте МЧМ

Все билеты на матч давно распроданы Сборные России и Чехии ранее встречались на молодежных чемпионатах мира 19 раз. Наши выиграли 15 матчей, в том числе и на прошлом чемпионате мира.