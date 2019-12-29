«Брайтон» в январе намерен подписать Чалова

Сообщается, что нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Брайтона».Английский клуб планирует приобрести 21-летнего форварда московского клуба в январе.В летнее трансферное окно форвард армейцев мог перейти в другой английский клуб «Кристал Пэлас», однако стороны не смогли согласовать детали.