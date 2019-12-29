НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМорено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»Устюгов — снова первый! Большунов подарил Клебо серебро«Ижевская винтовка». Ульяна Кайшева победила в спринте, Сливко – 2-я, Васнецова – 7-я, Павлова – 13-я«Видим цель, а не преграды». Тутберидзе показала фото с Щербаковой, Косторной и ТрусовойЮрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой»Морено сменил Жардима на посту главного тренера «Монако»Бывший тренер сборной Испании по футболу Роберт Морено возглавил "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, сообщается на официальном сайте монегасков.рекламаФедор Емельяненко победил Джексона в поединке BellatorРоссийский боец MMA Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии, передает 29 декабря ТАСС. Бой прошел в Сайтаме. Емельяненко одержал победу в первом раунде.Канадцы и их капитан принесли россиянам извиненияМолодежная сборная России разгромила канадских сверстников со счетом 6:0 в матче чемпионата мира среди хоккеистов, чей возраст не превышает 20 лет.Щербакова завоевала первенство на Чемпионате России по фигурному катаниюРоссийская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой России, завоевав золотую медаль в женском одиночном катании.Овечкин уделал великого финна. У Ови — 256 голов в большинстве, это третий результат в истории НХЛВ ночь на 29 декабря (мск) состоялся матч регулярного чемпионата «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 6:4.«Брайтон» в январе намерен подписать ЧаловаСообщается, что нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Брайтона».Английский клуб планирует приобрести 21-летнего форварда московского клуба в январе.В летнее трансферное окно форвард армейцев мог перейти в другой английский клуб «Кристал Пэлас», однако стороны не смогли согласовать детали.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал— : —ЧелсиНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииСивасспор— : —ГезтепеНачало в 06:00Чемпионат ТурцииАланьяспор— : —КоньяспорНачало в 08:30Еще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем— : —РочдейлНачало в 08:00Еще 10Весь футболрекламаКадыров рассказал о подготовке к бою с ЕмельяненкоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признался, что готовится к обещанному бою с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Медведева снялась с произвольной программы чемпионата РоссииЕвгения Медведева исчезла из официального стартового списка на произвольную программу чемпионата России, который вывешен на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.реклама