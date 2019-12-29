Шутки в сторону: чего ждать от поединка между Кадыровым и Емельяненко?

Бой между Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко становится все реальнее. Боец принял вызов главы Чечни. Емельяненко все организационные вопросы возложил на своего соперника.