Джервонта Дэвис: «Гамбоа лучше любого из тех, с кем я имел дело в ринге»

25-летний американец Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) прокомментировал победу в бою за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в легком весе против кубинца Юриоркиса Гамбоа (30-3, 18 КО), который состоялся 28 декабря в США.