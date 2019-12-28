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Чемпионат Англии
Брайтон-энд-Хоув Альбион
2 : 0
Борнмут
Завершён
Чемпионат Англии
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
Завершён
Чемпионат Англии
Саутгемптон
1 : 1
Кристал Пэлас
Завершён
Чемпионат Англии
Уотфорд
3 : 0
Астон Вилла
Завершён
Еще 3
Чемпионат Турции
Анкарагюджю
2 : 2
Денизлиспор
Завершён
Чемпионат Турции
Истанбул
5 : 1
Касымпаша
Завершён
Еще 2
Чемпионат Турции. Первая лига
Умраниеспор
1 : 2
ББ Эрзурумспор
Завершён
Чемпионат Турции. Первая лига
Бурсаспор
2 : 1
Хатайспор
Завершён
Еще 2
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