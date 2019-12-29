«Видим цель, а не преграды». Тутберидзе показала фото с Щербаковой, Косторной и Трусовой

Тренер Этери Тутберидзе поделилась фотографией со своими ученицами Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Александрой Трусовой после чемпионата России. — Надо идти дальше.