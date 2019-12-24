«Зенит» прокомментировал слухи о продлении контрактов с рядом игроков

Петербургский футбольный клуб "Зенит" пока не продлевал истекающие летом 2020 года контракты ни с тренерами, ни с игроками, заявил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.