«Зенит» прокомментировал слухи о продлении контрактов с рядом игроков

ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» вошли в список 100 лучших клубов в истории ЛЧ

"Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" вошли в список 100 лучших команд в истории Лиги чемпионов по версии УЕФА. В рейтинге оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год.