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НХЛ. Записи матчей

Лос-Анджелес – Виннипег
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Эдмонтон – Ванкувер
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Колорадо – Чикаго
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Сент-Луис – Питтсбург
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Аризона – Сан-Хосе
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Торонто – Баффало
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Тампа-Бэй – Каролина
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Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус
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Флорида – Нэшвилл
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Детройт – Вашингтон
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Калгари – Оттава
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Монреаль – Филадельфия
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Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс
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Даллас — Сент-Луис
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Каролина — Нэшвилл
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Коламбус — Питтсбург
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Вегас — Аризона
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Вашингтон — Тампа-Бэй
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Сан-Хосе — Лос-Анджелес
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Филадельфия — Детройт
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Чикаго — Колорадо
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Баффало – Торонто
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Анахайм — Виннипег
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Миннесота — Оттава
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Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс
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Монреаль — Нью-Джерси
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02:36:37
Сан-Хосе – Виннипег
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02:37:02
Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:42
Колорадо — Эдмонтон
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02:47:51
Аризона — Анахайм
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02:39:18
Нэшвилл — Вегас
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02:34:32
Вашингтон — Флорида
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02:39:11
Тампа-Бэй — Сент-Луис
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02:42:59
Детройт — Торонто
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02:34:13
Оттава — Бостон
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02:45:53
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
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02:50:29
Питтсбург — Ванкувер
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02:34:21
Коламбус — Филадельфия
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02:33:53
Баффало — Калгари
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02:38:45
Чикаго — Даллас
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02:48:55
Нью-Джерси — Миннесота
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02:38:24
Монреаль — Бостон
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02:42:08
Лос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019
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02:38:20
Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019
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02:35:25
Даллас — Вегас. 26.11.2019
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02:49:50
Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019
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02:48:20
Питтсбург — Калгари. 26.11.2019
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02:39:22
Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019
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02:33:55
Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019
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02:48:00
Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019
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02:33:45
Коламбус — Оттава. 26.11.2019
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02:51:40
Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019
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02:33:55
Детройт — Каролина. 25.11.2019
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02:38:15
Флорида — Баффало. 25.11.2019
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02:36:10
Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019
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02:37:40
Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:40:18
Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019
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03:02:26
Даллас — Чикаго. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:54:15
Виннипег — Коламбус. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:44:31
Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:40:04
Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:51:37
Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:52:18
Колорадо — Торонто. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:45
Каролина — Флорида. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:54:39
Бостон — Миннесота. 24.11.2019
Яндекс.Эфир
02:43:58
Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019
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02:52:08
Филадельфия — Калгари. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
02:57:24
Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:33
Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019
Яндекс.Эфир
02:44:45
Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019
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Овечкин одурачил защитника и забил крутой гол Бобровскому. А все волшебство началось с Кузнецова!

«Вашингтон» победил «Флориду» — 4:3. НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Флорида» — 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) Голы: Овечкин — 16 (Кузнецов), 17:57 — 1:0. Коннолли — 12 (Трочек, Яндл), 31:17 — 1:1. Паник — 2 (Зигенталер), 39:00 — 2:1. Хоффман — 10 (Барков), 39:22 — 2:2. Эллер — 6 (Врана), 45:18 — 3:2. Лейпсик — 3 (Гудас, Зигенталер), 51:59 — 4:2. Трочек — 4 (Яндл, Юбердо), 55:31 — 4:3. Вратари: Холтби — Бобровский (58:27 — 59:11, 59:42).
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