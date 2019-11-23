Овечкин одурачил защитника и забил крутой гол Бобровскому. А все волшебство началось с Кузнецова!
«Вашингтон» победил «Флориду» — 4:3. НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Флорида» — 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) Голы: Овечкин — 16 (Кузнецов), 17:57 — 1:0. Коннолли — 12 (Трочек, Яндл), 31:17 — 1:1. Паник — 2 (Зигенталер), 39:00 — 2:1. Хоффман — 10 (Барков), 39:22 — 2:2. Эллер — 6 (Врана), 45:18 — 3:2. Лейпсик — 3 (Гудас, Зигенталер), 51:59 — 4:2. Трочек — 4 (Яндл, Юбердо), 55:31 — 4:3. Вратари: Холтби — Бобровский (58:27 — 59:11, 59:42).