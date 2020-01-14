Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту», у Кросби 4 очка

Истекший срок годности. Победная серия «Реала» прервалась на ЦСКА

«Сливочные» скисли в Москве. Поражение стало для «Реала» первым в Евролиге за 14 последних встреч, мадридцы не проигрывали в рамках турнира с октября У ЦСКА самым результативным стал Майк Джеймс — 19 очков У «Реала» 14 очков и 6 подборов в активе Трея Томпкинса Еще ни одной команде Евролиги-2019/20 не удавалось выиграть, набрав за матч всего 60 очков.