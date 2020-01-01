НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

Странный выбор соперника не оставил Исламхану шанса проявить себя в «Зените»

Товарищеская игра с «РБ Зальцбург», которая завершила программу первого сбора «Зенита», прошла в необычном формате «три тайма по 40 минут» (120 минут в сумме), чтобы все футболисты получили большую порцию игровой практики.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Алавес
0 : 1
Вильярреал
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Испании
Эспаньол
1 : 1
Атлетик Бильбао
Завершён
Чемпионат Испании
Валенсия
2 : 0
Барселона
Завершён
Еще 1
Чемпионат Германии
Бавария
4 : 0
Шальке-04
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Германии
Унион (Берлин)
2 : 0
Аугсбург
Завершён
Еще 4
Чемпионат Италии
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Италии
СПАЛ
1 : 3
Болонья
Завершён
Еще 1
Чемпионат Франции
Марсель
0 : 0
Анже
Завершён
Еще 5
Весь футбол
реклама

Вратарь «Салавата» отразил буллит и начал праздновать победу. В итоге шайба залетела в ворота, а выиграл «Ак Барс»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» – 3:2 Б. В серии послематчевых буллитов нападающий казанцев Станислав Галиев исполнял последний бросок основной серии при счете 0:1.
реклама