Странный выбор соперника не оставил Исламхану шанса проявить себя в «Зените»

Товарищеская игра с «РБ Зальцбург», которая завершила программу первого сбора «Зенита», прошла в необычном формате «три тайма по 40 минут» (120 минут в сумме), чтобы все футболисты получили большую порцию игровой практики.