Максим Максимов: «За стрельбу Логинову можно поставить четверку. Да, был промах, но он постарался навязать борьбу»

Тренер сборной России Максим Максимов оценил действия подопечных на стрельбище во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге.