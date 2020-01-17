Де Лаурентис жалеет, что не может вернуть Анчелотти. Его злят выступления «Наполи» при Гаттузо

«Наполи» уступил «Фиорентине» (0:2) в 20-м туре Серии А и проиграл 4 из 5 последних встреч в чемпионате Италии при главном тренере Дженнаро Гаттузо.