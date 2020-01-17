НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСоболев вернулся в «Крылья Советов»Канадская фигуристка зацепилась волосами за костюм партнёра. ВидеоПКР уведомил CAS о намерении вступить в судебный спор WADA и РУСАДАШубенков об отказе UKAD выдавать пробы Мо Фары для перепроверки: «А че, так можно было?»Слуцкий потроллил Дзюбу и Кокорина в «Инстаграме»Соболев вернулся в «Крылья Советов»По информации издания «Спорт-Экспресс», Александр Соболев отправился в Турцию, где проводит тренировочный сбор его команда «Крылья Советов».рекламаОвечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших снайперов НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на десятое место по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги. Общее число очков хоккеиста в НХЛ составило 692.Побить за 40 секунд: видео яркой победы Макгрегора над СерронеИрландский боец Конор Макгрегор одержал уверенную победу над американцем Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246, который проходил в Лас-Вегасе.Поломка палки и жуткий снегопад не помешали Большунову разнести соперников в гонке на 15 кмАндрей Мельниченко был близок к бронзе, но пропустил вперед Сьюра Рёте.Де Лаурентис жалеет, что не может вернуть Анчелотти. Его злят выступления «Наполи» при Гаттузо«Наполи» уступил «Фиорентине» (0:2) в 20-м туре Серии А и проиграл 4 из 5 последних встреч в чемпионате Италии при главном тренере Дженнаро Гаттузо.Игрок сборной Казахстана находится на просмотре в «Зените»Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник сборной Казахстана Бауржан Исламхан находится на просмотре в команде, передает АБН.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиСальвадор— : —ИсландияНачало в 19:00Чемпионат АнглииБернли— : —ЛестерНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —Манчестер ЮнайтедНачало в 11:30Чемпионат ИспанииМальорка— : —ВаленсияНачало в 06:00Чемпионат ИспанииБетис— : —Реал СосьедадНачало в 08:00Чемпионат ИспанииВильярреал— : —ЭспаньолНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииГерта— : —БаварияНачало в 09:30Чемпионат ГерманииПадерборн— : —БайерНачало в 12:00Весь футболрекламаМакгрегор готов приехать в Дагестан ради боя с НурмагомедовымИрландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что ради реванша с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым готов приехать в Дагестан.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир «Настраивали ребят только на активную игру». Главный тренер сборной России о победе над Канадой на юношеской ОлимпиадеГлавный тренер сборной России U16 Владимир Филатов после победы в стартовом матче юношеской Олимпиады над Канадой (6:2) назвал основную задачу национальных команд всех возрастов.рекламаПервое место в мастер-шоу КХЛ заняла команда дивизиона ХарламоваВ преддверии Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошло мастер-шоу, в котором первое место завоевала команда дивизиона Харламова.