НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама

Почему победа Синициной и Кацалапова над «пападакисами» – главное событие чемпионата Европы

Накануне чемпионата Европы в Граце президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил «Спорту День за Днем», что у нашей команды, отправляющейся в Австрию, нет медального плана.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Севилья
2 : 0
Гранада
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Испании
Эспаньол
1 : 1
Атлетик Бильбао
Завершён
Чемпионат Испании
Валенсия
2 : 0
Барселона
Завершён
Еще 1
Чемпионат Германии
Унион (Берлин)
2 : 0
Аугсбург
Завершён
Чемпионат Германии
Вольфсбург
1 : 2
Герта
Завершён
Еще 4
Чемпионат Италии
Торино
0 : 7
Аталанта
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Италии
СПАЛ
1 : 3
Болонья
Завершён
Еще 1
Чемпионат Франции
Марсель
0 : 0
Анже
Завершён
Еще 5
Весь футбол
реклама

Андрей Василевский: «Обычный вратарь, наверное, по-другому бы ловил. Такому особо не учат»

Голкипер «Тампы» и сборной России Андрей Василевский, в третий раз подряд приглашенный для участия в Матче звезд НХЛ, прокомментировал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру свой суперсэйв на Мэтью Барзале во время конкурса по отражению буллитов, когда отбил шайбу ловушкой, заведенной за спину.