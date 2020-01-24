Андрей Василевский: «Обычный вратарь, наверное, по-другому бы ловил. Такому особо не учат»

Голкипер «Тампы» и сборной России Андрей Василевский, в третий раз подряд приглашенный для участия в Матче звезд НХЛ, прокомментировал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру свой суперсэйв на Мэтью Барзале во время конкурса по отражению буллитов, когда отбил шайбу ловушкой, заведенной за спину.