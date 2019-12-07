Фанаты ЦСКА поддержали акцию протеста и уйдут с матча с «Краснодаром» в перерыве

Объединение активных болельщиков ЦСКА «Люди в чёрном» в своём «инстаграме» выступило с заявлением по поводу акции протеста в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».