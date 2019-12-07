НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемПрямая видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — МЮ пройдет онлайнАвербух: посмотрим, какие приоритеты расставит ЗагитоваДевушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. ВидеоПриключения на награждении: Косторная забыла английский, Щербакова чуть не упала, цветы оказались шоколаднымиЧемпионат Франции. «Монпелье» проиграл «ПСЖ», «Монако» Головина разгромил «Амьен»Прямая видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — МЮ пройдет онлайн«Ман Сити» примет «Манчестер Юнайтед» на «Этихаде» в 16-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20. Матч пройдет 7 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.рекламаСтартовал бой за титул чемпиона мира WBA между Руисом и ДжошуаДействующий чемпион мира по версии WBA Энди Руис встретился на ринге в матче-реванше с британцем Энтони Джошуа.Фигуристки Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал финала Гран-приРоссиянка Алена Косторная стала главным триумфатором финала Гран-при по фигурному катанию, который проходил в итальянском Турине.Смотри, как Фуркад безуспешно боролся с братьями Бё, а Россия уступила Италии бронзу в эстафетеГонка с оттенком грусти.Гинер назвал главу судейского департамента РФС Егорова конченым негодяемПрезидент ЦСКА Евгений Гинер после гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) нелицеприятно отозвался о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове.«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дербиПоединок 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет седьмого декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере. «Манкунианское дерби» начнется в 20:30 по московскому времени.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов3 : 0ОренбургЗавершёнЧемпионат РоссииКраснодар1 : 1ЦСКАЗавершёнЧемпионат РоссииАхмат0 : 1УфаЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон3 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3ЛиверпульЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииРеал2 : 0ЭспаньолЗавершёнЧемпионат ИспанииГранада3 : 0АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)2 : 1БаварияЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаКак России быть на Олимпиаде? Утрёмся и попрёмся?Всемирное антидопинговое агенство предложило закрыть для России олимпийский спорт как минимум на 4 года.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Хет-трик Месси помог Барселоне обыграть Мальорку. Каталонцы вернули лидерство в Ла ЛигеКоманды забили семь голов на двоих.В матче 16-го тура чемпионата Испании Барселона дома обыграла Мальорку со счетом 5:2. Каталонцы вышли вперед на 7-й минуте матча.реклама