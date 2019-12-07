Прямая видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — МЮ пройдет онлайн

«Ман Сити» примет «Манчестер Юнайтед» на «Этихаде» в 16-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/20. Матч пройдет 7 декабря и начнется в 20:30 по московскому времени.