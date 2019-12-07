Возможные санкции WADA не помешают россиянам принять участие в Олимпийских Играх-2020 в японском Токио

Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. По его словам, спортсмены будут выступать в команде ОКР, которая под санкции не попадает.