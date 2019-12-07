Тренер «Оренбурга» подал в отставку после крупного поражения от «Тамбова»

Владимир Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга» после поражения от «Тамбова» в матче 19-го тура чемпионата России со счетом 0:3. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента клуба Владимира Кияева.