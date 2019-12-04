«Зениту» подарили «плюс 10» на Новый год. «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью

БИТВА ЗА ЗИМНЕЕ ВТОРОЕ МЕСТО В последний раз золотые медали поздней осенью в РПЛ вручались в 2010 году именно тогда был сыгран последний чемпионат по системе весна осень.