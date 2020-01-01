«Виссел Кобе» с Иньестой, Вильей и Подольски выиграл Кубок Императора

"Виссел Кобе", за который выступают чемпионы мира по футболу Андрес Иньеста, Давид Вилья и Лукас Подольски, победил "Касиму Антлерс" в финальном матче Кубка Императора Японии.