Сменившая гражданство биатлонистка указала на бесправность спортсменов в России

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, принявшая решение выступать за сборную Словении, заявила, что в России спортсмены не чувствуют себя защищенными и указала на их бесправность.