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Australian Open: Медведев вылетел вслед за Хачановым, все из-за «проклятых» пятых сетов

Первая и вторая ракетки России покинули Открытый чемпионат Австралии. Даниил Медведев и Карен Хачанов не сумели победить своих соперников в матчах четвертого и третьего кругов соответственно.

«Монреаль» — «Вашингтон». Прогноз: без Овечкина Кузнецов и Орлов уступят Ковальчуку

Ови пропустит игру из-за отказа приехать на Матч звёзд НХЛ. Это увеличивает шансы хозяев. В матче регулярного чемпионата НХЛ 28 января «Монреаль Канадиенс» в Монреале встретится с «Вашингтон Кэпиталз».
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