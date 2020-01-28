Виктор Кашшаи: «В России я могу добиться чего-то значимого»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как принял предложение о работе в России. На этом посту венгр заменил Александра Егорова.