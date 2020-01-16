«Вашингтон» обыграл «Айлендерс», уступая 1:4. Овечкин сделал хет-трик и вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ

«Вашингтон» одолел «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. После двух периодов хозяева вели со счетом 4:1, однако в третьем «Кэпиталз» забросили пять безответных шайб.