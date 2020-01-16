НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемГлушаков может покинуть «Ахмат»Непряева стала второй в гонке на 10 км в Нове МестоОКР присоединился к судебному процессу между ВАДА и РУСАДАЗарипов выбрал соперника дивизиона Харламова по полуфиналу Матча звёзд КХЛБританское антидопинговое агентство отказалось выдавать пробы Мо Фары для расследования по делу СаласараГлушаков может покинуть «Ахмат»Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который сейчас выступает за грозненский «Ахмат», может покинуть клуб после окончания текущего сезона.реклама«Вашингтон» обыграл «Айлендерс», уступая 1:4. Овечкин сделал хет-трик и вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ«Вашингтон» одолел «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. После двух периодов хозяева вели со счетом 4:1, однако в третьем «Кэпиталз» забросили пять безответных шайб.Стали известны официальные гонорары Макгрегора и Серроне за поединокИрландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получит за бой с американцем Дональдом Серроне $3 млн, его сопернику выплатят $200 тыс.Гол и буллит Ковальчука помогли «Монреалю» обыграть «Вегас»Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" принимали дома "Вегас Голден Найтс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Сборная Франции выиграла мужскую эстафету в Рупольдинге, россияне остановились в шаге от топ-3Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. За команду выступили Эмильен Жаклин, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон Майе.Большунов — первый, Непряева — вторая, биатлонисты снова с «деревянной» медалью, Макгрегор: без права на поражениеСамые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 18 января. Большунов — первый! Непряева — вторая.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболреклама0:35Сборная России продолжает лидировать на юношеской зимней ОлимпиадеПосле седьмого дня юношеских зимних Олимпийских игр сборная России продолжает лидировать в медальном зачете. Копилка нашей команды пополнилась двумя бронзовыми наградами.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Стал известен состав женской сборной Украины по биатлону в эстафете в РупольдингеОпределился состав женской сборной Украины по биатлону в эстафете на первом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).реклама