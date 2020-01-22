Первый канал в прямом эфире покажет произвольную программу у мужчин чемпионата Европы 2020 в Граце

В четверг, 23 января, в австрийском Граце в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 будут разыграны первые медали. Станут известны победитель и призеры у мужчин.