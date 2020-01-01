Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль» и догнал Павла Буре по голам в НХЛ

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук забросил первую шайбу за новый клуб, а его гол стал победным в матче против «Оттавы Сенаторз» (2:1 ОТ).