НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Челси» разгромил «Бернли», «Лестер» уступил «Саутгемптону»Обнародованы гонорары Загитовой и Медведевой за праздничные шоуПавлова выиграла спринт на Кубке IBU, Сливко – 6-я, Гербулова – 8-яИсинбаева высказалась о наказании спортсменов за акции протеста на ОИСлуцкий в эфире «Ак Барс ТВ» посоревновался в скорости поедания эчпочмака«Челси» разгромил «Бернли», «Лестер» уступил «Саутгемптону»В матче 22-го тура чемпионата Англии «Лестер» проиграл на своем поле «Саутгемптону» со счетом 1:2. В другой встрече «Челси» разгромил «Бернли» — 3:0. Чемпионат Англии.рекламаДакар 2020. В ходе гонки умер мотогонщик Паулу ГонсалвешТрагедией запомнится спортивному миру седьмой спецучасток ралли-марафона "Дакар 2020". В ходе гонки умер мотогонщик Паулу Гонсалвеш.Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль» и догнал Павла Буре по голам в НХЛРоссийский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук забросил первую шайбу за новый клуб, а его гол стал победным в матче против «Оттавы Сенаторз» (2:1 ОТ).Хави может возглавить «Барселону» на следующей неделеБывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави, может занять пост главного тренера каталонского клуба на следующей неделе.«Адмирал» нанес поражение лидирующему на Востоке «Ак Барсу»«Адмирал» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голы на счету Кирилла Пилипенко, Никиты Коростелева и Адама Альмквиста.Баутиста-Агут приносит Испании первое очко в финале ATP CupИспанский теннисист занимает десятое место в рейтинге ATP, поэтому в данном матче был фаворитом. Лайович только 34-я ракетка мира. Несмотря на это первый сет прошёл в упорной борьбе.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция— : —КосовоНачало в 09:45Чемпионат АнглииБорнмут— : —УотфордНачало в 09:00Чемпионат АнглииАстон Вилла— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИталииУдинезе1 : 0СассуолоИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииТорино— : —БолоньяНачало в 09:00Чемпионат ИталииСампдория— : —БрешиаНачало в 09:00Еще 3Чемпионат ФранцииСент-Этьен— : —НантНачало в 09:00Чемпионат ФранцииДижон— : —ЛилльНачало в 11:00Еще 1Весь футболрекламаЕдинственная олимпийская медалистка Ирана покинула страну21-летняя тхэквондистка Кимия Ализаде — единственная иранская спортсменка, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, — уехала из страны по политическим мотивам. Об этом она сообщила в своем инстаграме.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир