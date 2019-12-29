Вяльбе: приятно противостояние с лыжниками Норвегии, но мы проигрываем

Противостояние норвежских и российских лыжников в последние годы находится на более высоком уровне, чем у других команд, но пока российские спортсмены уступают своим соперникам, сказала РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.