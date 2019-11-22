Тухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.